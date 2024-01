Australian Open - Tabellone ostico per Novak Djokovic: molte insidie prima di Sinner

© Graham Denholm Getty Images

Novak Djokovic insegue a Melbourne il suo 25esimo titolo del Grande Slam e l'undicesimo trofeo agli Australian Open. Il cammino tracciato questa notte dal sorteggio gli presenta un tabellone con qualche insidia sul suo percorso.

Se il polso non rappresenterà un ostacolo, il serbo sarà il principale favorito del primo torneo del Grande Slam della stagione. Il sorteggio ha regalato a Djokovic un avversario di primo turno che non è ancora noto visto che si tratta di un giocatore proveniente dalle qualificazioni con le gare decisive per l'accesso al tabellone principale che sono previste nella prossima notte.

Al secondo turno per il nativo di Belgrado ci sarà un giocatore di certo australiano che uscirà dalla sfida tra Popyrin e la wild card Polmans. Al terzo turno ci potrebbe essere una sfida vintage. La testa di serie della zona è l'argentino Etcheverry, che però all'esordio sfiderà Andy Murray, cinque volte finalista all'Open d'Australia, che che sicuramente si pone come obiettivo quel terzo turno contro Nole col quale ha perso diverse finali.

Ma in agguato c'è anche un'altra vecchia gloria del circuito come Gael Monfils, opposto al tedesco Hanfmann.

Ben Shelton sulla strada di Novak Djokovic in ottavi di finale

Le teste di serie che dovrebbero giocarsi la possibilità di affrontare agli ottavi di finale Djokovic sono il francese Adrian Mannarino e lo statunitense Ben Shelton, in quella che potrebbe essere la rivincita della semifinale dello Us Open 2023.

Ai quarti il numero uno del mondo potrebbe trovarsi di fronte uno tra Fritz e Stefanos Tsitsipas, che ha pescato proprio Matteo Berrettini. In semifinale potrebbe esserci lo scontro atteso dai fan fra Novak e Jannik Sinner, che insieme ad Andrey Rublev presidia il secondo quarto di tabellone.

Se riuscisse a spingersi fino all'atto conclusivo, il giocatore 36enne dovrebbe incrociare sulla carta uno tra Alcaraz, Medvedev, Zverev e Rune per mettere in bacheca il 25esimo Slam della carriera.