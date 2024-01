Andy Murray: "Novak Djokovic è ancora impressionante. Ma con l'età..."

© Cameron Smith/Getty Images for Laver Cup

Non è stato un inizio di stagione felice quello di Andy Murray in questo 2024. Dopo la prematura eliminazione dall’Atp 500 di Brisbane al primo turno contro il futuro campione Grigor Dimitrov, il tennista britannico non è riuscito a battere Marin Cilic nel match di esibizione ai Kooyong Classics.

Il 35enne croato ha avuto la meglio sul tre volte campione slam col punteggio di 6-3 7-5, tornando al successo dopo quasi un anno. Ancora a secco di vittorie nel nuovo anno, il 36enne britannico si è detto comunque soddisfatto di queste prime uscite.

In un’intervista con TheAge, Murray ha parlato di Jannik Sinner, anch’esso in campo per il torneo di esibizione a Melbourne, e delle ambizioni del numero uno Novak Djokovic.

Le parole di Andy Murray

Il tre volte campione slam ed ex numero uno ha dichiarato che fin quando sarà presente nel circuito il campione serbo, per i più giovani sarà difficile batterlo, ma tutto dipende dal suo stato di forma.

"Djokovic è ancora impressionante, ma con l'età diventa sempre più difficile. I giovani stanno facendo passi da gigante vincendo in grandi tornei prestigiosi, il che dà loro fiducia, ma so che quando ci saranno gli Australian Open non sarà facile per questi ragazzi vincere contro Novak in un match importante” ha commentato Murray.

Il britannico ha poi continuato il discorso sulle sfide tra il serbo e i nuovi talenti del tennis mondiale. “Le ATP Finals e la Coppa Davis sono eventi importanti, e sono sicuro che per Sinner o per alcuni dei ragazzi più giovani questo aumenta la loro convinzione quando vanno in tour contro di loro.

Alcuni stanno cercando di vincere un Major per la prima volta. Non è facile quando si cerca di vincere il primo e si gioca contro uno che ha vinto 24 volte e 10 volte qui. È una mentalità molto diversa” ha concluso Murray.