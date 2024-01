John McEnroe su Novak Djokovic: "Ha dimostrato di poter vincere anche quando... "

© Kelly Defina/Getty Images

“Mi sono trovato molte volte in questa situazione e so cosa devo fare insieme al mio team. Naturalmente non sai mai cosa può succedere, mi sono infortunato prima dell'Australian Open 2021 e 2023 e ho comunque vinto il torneo.

Stavolta spero di non avere problemi prima del torneo" . Nemmeno quest’anno, Novak Djokovic potrà vivere un normale avvicinamento agli Australian Open. Nelle ultime due edizioni disputate e vinte dal campione serbo nel 2021 e nel 2023, diversi problemi fisici hanno condizionato il suo cammino ma non il risultato finale.

Nel primo caso, Djokovic si è procurato un infortunio agli addominali nel match con Taylor Fritz; nel secondo, invece, un problema muscolare alla gamba - occorso durante il torneo ATP 250 di Adelaide 1 - lo ha costretto a non allenarsi tra una partita e l’altra per dedicarsi esclusivamente alla fase di recupero.

John McEnroe e i problemi fisici di Novak Djokovic

Prima di scendere in campo alla United Cup contro Jiri Lehecka nella sfida tra Serbia e Repubblica Ceca, Djokovic ha avvertito un fastidio al polso e ceduto in due set nel successivo incontro con Alex de Minaur.

Un dolore che potrebbe avere un certo peso nel suo percorso verso la difesa del titolo agli Australian Open. John McEnroe, in un’intervista a ESPN, si è soffermato proprio sulle condizioni di Djokovic. “Non sappiamo se Novak è attualmente al 100% .

Negli ultimi due anni si è infortunato prima o durante gli Australian Open e vinto comunque facilmente il torneo. Diciamo che sa come gestire i problemi. Vedremo cosa accadrà quest’anno. Ha conquistato gli Australian Open dieci volte in carriera.

Chi avrebbe mai pensato una cosa simile? “ , ha detto la leggenda americana. Djokovic ha già svolto due sessioni di allenamento sulla Rod Laver Arena.