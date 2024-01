Novak Djokovic torna a parlare di ritiro: "La priorità è il tennis ma non voglio..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic si è raccontato in un'interessante intervista a Sport Klub, tornando dopo diverso tempo a parlare del ritiro dall'attività di tennista professionista: "Gli obiettivi sono sempre molto alti, ma le aspettative che posso soddisfare a 36 anni… Non so se è qualcosa che mi aspettavo davvero quella di vincere tre dei quattro Slam e giocare la finale dell'altro" ha esordito così prima di parlare dell'appuntamento degli Australian Open.

"Mi preparo sempre. È ciò a cui punto quando preparo il mio calendario all'inizio della stagione. È stato un anno incredibile, è iniziato alla grande in Australia, come la maggior parte degli anni.

Quando il vento soffia a tuo favore, ti senti meglio riguardo al tuo anno in generale".

Djokovic sul ritiro

"Ad essere sincero sono un po' diviso. C'è sempre una parte di me che è il ragazzo giovane che ama il tennis e sa tutto di questo sport, che dà tutta la sua vita per questo.

Quel ragazzo vuole ancora continuare. D’altronde sono padre di due figli e sono lontano dalla mia famiglia. Ogni volta che viaggio per un lungo periodo mi si spezza il cuore. Penso sempre a quanto tempo dovrei giocare, quanti tornei, se ne vale la pena.

Ho iniziato questa stagione come faccio di solito, arrivando presto in Australia. Adoro giocare qui, è il posto dove ho avuto più successi in tutta la mia carriera nel Grande Slam. Normalmente ho sempre le idee chiare su dove voglio arrivare, quali sono gli obiettivi.

So che gli obiettivi sono ancora gli Slam e le Olimpiadi, ma a parte questo, non ho idea di quali tornei giocherò o non giocherò. Ho ancora fame, voglio continuare a gareggiare. Posso correre per ore. Riguarda più l'aspetto emotivo, il tennis è la mia priorità da più di 20, 30 anni e non voglio perdere troppi momenti con i miei figli" ha spiegato.

Poi ha concluso con questo messaggio: "Mi piacerebbe che la mia eredità fosse, prima di tutto, quella di qualcuno che usa la sua influenza come uno dei migliori giocatori al mondo per aiutare a migliorare lo sport e la vita dei suoi compagni tennisti.

È qualcosa che mi motiva davvero, è uno dei miei più grandi desideri. Mi piacerebbe essere ricordato come qualcuno che ha dato tutta la sua vita a questo sport, che ha giocato con il cuore e l'anima, che ha dato tutto in campo. Spero di ispirare molti giovani a prendere in mano una racchetta e qualche altra cosa".