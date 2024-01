Djokovic e Alcaraz di nuovo in lotta per la vetta del ranking: tutti gli scenari

© Clive Brunskill/Getty Images

La vetta del ranking, anche agli Australian Open, diventerà una questione a due tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha saltato la prima parte di stagione nel 2023 a causa di un infortunio muscolare e avrà l’opportunità di raccogliere tanti punti a Melbourne, ma il destino resta comunque nelle mani del campione serbo.

Se dovesse difendere il titolo conquistato lo scorso anno, a prescindere dal risultato che conseguirà Alcaraz, il belgadrese avrebbe la certezza aritmetica di guardare tutti dall’alto a basso anche dopo lo Slam australiano.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz di nuovo in lotta per la vetta del ranking: tutti gli scenari

Per avere almeno una chance, Alcaraz avrà innanzitutto l'obbligo di spingersi fino ai quarti di finale. Nel caso in cui non riuscisse a superare gli ottavi, non potrebbe in nessun modo effettuare il sorpasso ai danni di Djokovic.

Lo stesso risultato, considerando che occuperanno rispettivamente la parte alta e basse del tabellone principale, permetterebbe invece a Djokovic di estendere il suo regno. Una ipotetica finale tra i due metterebbe automaticamente in palio la prima posizione della classifica mondiale.

Tenendo conto della nuova distribuzione dei punti nei tornei, ecco tutti i possibili scenari in base ai risultati che raggiungeranno Djokovic e Alcaraz.

Novak Djokovic (11.055)

1° T: 9.065

2° T: 9.105

3° T: 9.155

4° T: 9.255

QF: 9.455

SF: 9.855

F: 10.355

W: 11.055

Carlos Alcaraz( 8.855)

1° T: 8.865

2° T: 8.905

3° T: 8.955

4° T: 9.055

QF: 9.255

SF: 9.655

F: 10.155

W: 10.855

Djokovic e Alcaraz hanno vissuto un avvicinamento agli Australian Open completamente diverso.

Il serbo ha partecipato alla United Cup; mentre lo spagnolo, dopo alcuni eventi di esibizione, si è concentrato sulla preparazione fisica e tornerà a disputare un torneo ufficiale direttamente proprio nell'Happy Slam.

Djokovic ha accusato dei problemi al polso ed è apparso in grande difficoltà nel match perso contro Alex de Minaur. Le sue condizoni saranno da valutare nel corso del primo allenamento che effettuerà domani pomeriggio a Melbourne.