Com'è andato il pre Slam di Djokovic nelle 10 volte in cui ha vinto l'Australian Open

Novak Djokovic ha già vinto per 10 volte gli Australian Open. E tra pochi giorni inseguirà quello che per lui potrebbe diventare l'11esimo titolo a Melbourne. Anche se qualche dubbio è nato per via della sconfitta in United Cup contro De Minaur e per un problema al polso del campione serbo.

Ma in occasione dei 10 precedenti successi Slam a Melbourne, come era andato il pre Slam di Djokovic? Ecco tutti i dati relativi agli anni in cui il serbo ha poi sollevato il trofeo del primo slam dell'anno. In occasione dei suoi primi 3 successi a Melbourne (2008, 2011 e 2012) Djokovic non aveva giocato nessun torneo ufficiale prima di Melbourne.

Nel 2013, anno del suo quarto successo, Djokovic aveva preso parte alla Hopman Cup, allora torneo a squadre di esibizione, in cui insieme ad Ana Ivanovic rappresentava la Serbia che è stata battuta in finale dalla Spagna.

Una lunga tradizione all'Atp di Doha prima di volare in Australia

Il torneo Atp di Doha in Qatar oggi si gioca nel mese di febbraio ma a lungo è stato in calendario nella prima settimana dell'anno. Nel 2015 prima di vincere gli Australian Open in finale su Murray, Djokovic venne sconfitto nei quarti di finale dell'Atp di Doha da Karlovic.

Anche l'anno successivo, 2016, Djokovic scelse Doha e vinse il torneo battendo Nadal in finale. E poi sesta volta a Melbourne battendo Murray. Anche prima del settimo successo Slam a Melbourne del 2019 su Nadal, Djokovic in campo a Doha battuto in semifinale da Bautista Agut.

Nel 2020 Djokovic partecipò con la Serbia alla prima edizione dell'Atp Cup che vinse. E di lì a poche settimane ottavo successo a Melbourne, stavolta su Thiem. Nel 2021 eliminazione in Atp Cup con la Serbia per opera della Germania, poi nona vittoria nello Slam battendo in finale Medvedev.

Infine la doppietta del 2023: Djokovic scelse di andare a giocare nella prima settimana dell'anno sempre in Australia l'Atp 250 di Adelaide 1 vinto in finale battendo Korda. Decimo slam in Australian poi superando Tsitsipas.