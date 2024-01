Novak Djokovic, Goran Ivanisevic dà importanti aggiornamenti sul problema al polso

© Paul Kane/Getty Images

A meno di due settimane dall’inizio degli Australian Open la prestazione disputata ieri da Novak Djokovic in United Cup contro Alex De Minaur è stata piuttosto allarmante. Una sconfitta senza appelli, condizionata sicuramente da un problema al polso, che il numero uno serbo dovrà risolvere quanto prima, se vorrà difendere il titolo a Melbourne.

A parlarne c’è stato anche il suo allenatore, Goran Ivanisevic, che nelle sue dichiarazioni riportate dal sito serbo B92, ha voluto rassicurare tutti i tifosi del campione balcanico “Penso che Alex abbia giocato molto bene, in modo intelligente dal punto di vista tattico.

C'è un problema al polso di Novak, ma la cosa più importante è che sarà pronto tra 10 o 11 giorni. Ci prenderemo qualche giorno di riposo e poi inizieremo ad allenarci lentamente. Non è un grosso problema”, ha dichiarato.

Siamo venuti qui per giocare qualche partita e lui l'ha fatto. Ha giocato tre buone partite. Forse ieri non è stato il caso, non è stata una buona partita dal punto di vista dei risultati, ma sicuramente è stata una buona preparazione ed è quello di cui aveva bisogno", ha concluso.

Il punto di vista di Nick Kyrgios

Poco dopo la fine della partita, l'australiano è intervenuto sui social per esprimere le sue considerazioni sul problema fisico avvertito dal 36enne di Belgrado. Il tennista di Canberra, ancora fermo ai box e che salterà anche l'edizione 2024 degli Australian Open, non ha dubbi: "Il cambio delle palline ogni settimana è finalmente arrivato al polso di Novak.

L'Atp deve davvero fare qualcosa al riguardo. I giocatori soffrono continuamente" l'amaro commento dell'australiano. Poi ha aggiunto: "Inoltre, le persone che pensano che le palline non siano un fattore abbastanza importante da far sì che un atleta si faccia male sono ignoranti. Il carico sul gomito e sul polso di un tennista durante questa stagione è enorme" ha sottolineato.