I numeri terrificanti di Novak Djokovic contro De Minaur: mai così male in carriera

Quella di ieri in United Cup contro Alex De Minaur è stata una delle peggiori versioni di Novak Djokovic viste negli ultimi anni. Complice della prestazione sottotono del serbo è il polso, che da alcuni giorni gli sta recando fastidio, ed in particolar modo nel match contro l’australiano l’ha condizionato a tal modo da giocare, dati alla mano, una delle peggiori partite, se non la peggiore della sua carriera.

Novak ha infatti vinto solo 1 dei 34 (2,9%) punti di risposta sulla prima di servizio e questo è avvenuto nell'ultimo game dell'incontro. Si tratta del dato più basso nei 1303 incontri in carriera. Un problema che il 24 volte campione slam dovrà immediatamente correggere in vista degli Australian Open, che si giocheranno da metà gennaio.

Djokovic parla del problema al polso

Il numero uno al mondo ha parlato di questo problema in conferenza, dimostrando un po’ di preoccupazione ed allarmando i suoi tifosi: “Ha condizionato il mio servizio e il mio dritto oggi, ma non voglio perdere troppo tempo a parlarne o non attribuire il giusto merito a De Minaur per aver vinto.

Sapevo che non sarei stato al 100% fisicamente, emotivamente e mentalmente all’inizio della stagione. Fa tutto parte della preparazione in vista degli Australian Open. Sto cercando di recuperare da questo problema al polso e proverò a seguire la mia routine.

Mi sono ritrovato in questo tipo di situazione così tante volte e so cosa devo fare con il mio team per prepararmi. Ovviamente non sai mai cosa potrebbe succedere. Nel 2021 e nel 2023 mi sono infortunato poco prima degli Australian Open e sono riuscito a vincere il torneo. Spero di non avere nessun infortunio questa volta” , ha concluso.