Nick Kyrgios sul problema al polso di Novak Djokovic: "È colpa delle palline"

© Francois Nel/Getty Images

Quanto è preoccupante l'infortunio al polso che Novak Djokovic si è procurato nel corso della United Cup? La questione legata al campione serbo è sicuramente il tema più interessante della settimana, soprattutto in vista del primo Grande Slam della stagione a Melbourne.

Durante il match contro il giocatore di casa Alex De Minaur, che si è alla fine imposto con un doppio 6-4, Nole ha avuto nuovamente fastidio a quella parte del corpo come era già accaduto nella precedente sfida con Lehecka.

Poco dopo la fine della partita, Nick Kyrgios è intervenuto sui social per esprimere le sue considerazioni sul problema fisico avvertito dal 36enne di Belgrado. Il tennista di Canberra, ancora fermo ai box e che salterà anche l'edizione 2024 degli Australian Open, non ha dubbi: "Il cambio delle palline ogni settimana è finalmente arrivato al polso di Novak.

L'Atp deve davvero fare qualcosa al riguardo. I giocatori soffrono continuamente" l'amaro commento dell'australiano. Poi ha aggiunto: "Inoltre, le persone che pensano che le palline non siano un fattore abbastanza importante da far sì che un atleta si faccia male sono ignoranti.

Il carico sul gomito e sul polso di un tennista durante questa stagione è enorme" ha sottolineato. Il 28enne non si è naturalmente sottratto ai complimenti verso il connazionale: "Coloro che pensano che io tolga merito ad Alex De Minaur sono semplicemente stupidi.

È un grande e merita tutti i successi che gli arrivano" ha concluso Kyrgios sul suo account X.

Ok for the noobs that think I’m taking credit away from Alex are just plain dumb. Demon is a hell of a player and deserves every success that comes his way.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 3, 2024