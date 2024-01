Novak Djokovic sbatte su Alex de Minaur: interrotto un record che durava da 6 anni

© Paul Kane/Getty Images

Novak Djokovic questa mattina ha perso da Alex De Minaur, ponendo fine ad un record che andava avanti da ben 6 anni. 43 partite per l’esattezza in cui il fuoriclasse non conosceva altro risultato che non fosse la vittoria.

Il record man balcanico dal gennaio 2019, anno in cui ha perso la sua ultima partita, ha vinto 4 Australian Open e l'Atp 250 di Adelaide. Nella cornice della United Cup il numero uno si è arreso al tennista australiano, che ha saputo approfittare anche di una condizione fisica non ottimale del suo avversario, a mezzo servizio per un problema al polso.

❌ Winning Streak OVER! 🇦🇺



Novak Djokovic loses his first match in Australia in *6 YEARS* (43 consecutive matches)! Alex De Minaur wins 6-4 6-4! 😮



Djokovic has 9-10 days until the start of the Australian Open to heal that wrist issue, which he says he's had to do before.

Le parole di Djokovic

Il 24 volte campione slam ha commentato così la sconfitta contro De Minaur ed il problema al polso che lo ha tormentato negli ultimi giorni.

Faccio i complimenti a De Minaur, è stato davvero solido dall’inizio della partita. Ha giocato un grande match e meritato la vittoria. Non ero al mio solito livello, si è trattato di uno di quei giorni in cui non ti senti al meglio.

Questo è quello che posso dire. Ho abbastanza tempo per trovare la giusta forma in vista degli Australian Open: questa è la cosa più importante in questo momento. "Penso che starò bene, a dire il vero.

Ha condizionato il mio servizio e il mio dritto oggi, ma non voglio perdere troppo tempo a parlarne o non attribuire il giusto merito a De Minaur per aver vinto. Rinnovo i complimenti a lui e al team australiano. Sapevo che non sarei stato al 100% fisicamente, emotivamente e mentalmente all’inizio della stagione.

Fa tutto parte della preparazione in vista degli Australian Open. Non è mai bello perdere una partita, ma non penserò molto a questa sconfitta.