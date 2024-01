Ancora problemi al polso per Novak Djokovic: il commento del serbo in conferenza

© Paul Kane/Getty Images

Alex de Minaur ha posto fine alla striscia di 43 vittorie consecutive registrata da Novak Djokovic in Australia a partire dal 2019. A condizionare il serbo nell'arco dell'intera partita che ha permesso all'Australia di passare in vantaggio, è stato un problema al polso: lo stesso provato durante l'incontro con Jiri Lehecka.

Djokovic, questa volta, non è riuscito a superare le difficoltà fisiche e ha ceduto con il punteggio di 4-6, 4-6. La Serbia si è fermata così ai quarti di finale, perché Ajla Tomljanovic ha dominato in lungo e in largo contro una timida e spenta Natalija Stevanovic.

Novak Djokovic parla dei problemi al polso: il commento in conferenza stampa

“Faccio i complimenti a De Minaur, è stato davvero solido dall’inizio della partita. Ha giocato un grande match e meritato la vittoria.

Non ero al mio solito livello, si è trattato di uno di quei giorni in cui non ti senti al meglio. Questo è quello che posso dire. Ho abbastanza tempo per trovare la giusta forma in vista degli Australian Open: questa è la cosa più importante in questo momento" , ha detto Djokovic in conferenza stampa prima di parlare dei problemi al polso.

"Penso che starò bene, a dire il vero. Ha condizionato il mio servizio e il mio dritto oggi, ma non voglio perdere troppo tempo a parlarne o non attribuire il giusto merito a De Minaur per aver vinto. Rinnovo i complimenti a lui e al team australiano.

Sapevo che non sarei stato al 100% fisicamente, emotivamente e mentalmente all’inizio della stagione. Fa tutto parte della preparazione in vista degli Australian Open. Non è mai bello perdere una partita, ma non penserò molto a questa sconfitta.

Sto cercando di recuperare da questo problema al polso e proverò a seguire la mia routine. Mi sono ritrovato in questo tipo di situazione così tante volte e so cosa devo fare con il mio team per prepararmi. Ovviamente non sai mai cosa potrebbe succedere.

Nel 2021 e nel 2023 mi sono infortunato poco prima degli Australian Open e sono riuscito a vincere il torneo. Spero di non avere nessun infortunio questa volta” .