Novak Djokovic sull'infortunio al polso in United Cup: "È preoccupante"

© Will Russell/Getty Images

Continua il cammino vincente di Novak Djokovic e della sua Serbia alla United Cup 2024. Dopo il successo nel doppio misto contro la Cina, la nazionale del numero uno al mondo è dovuta ricorrere ancora al doppio per imporsi contro la Repubblica Ceca.

Assente questa volta Djokovic, che dopo aver fatto il suo in singolare contro Jiri Lehecka, ha lasciato il posto al fresco trionfatore delle Next Gen Finals Medjedovic, che insieme ad Olga Danilovic ha portato il punto decisivo.

Al termine della sfida Nole ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria dei suoi, parlando anche del problema al polso subito prima del match.

Le parole di Novak Djokovic

Il campione serbo è stato condizionato da un infortunio al polso che preoccupa un po' in vista del prossimo Australian Open.

“Spero non sia nulla di grave, è successo nel riscaldamento di oggi prima della partita. In pratica mi sono sottoposto a un trattamento costante prima della partita, durante la partita, dopo la partita, per cercare di risolvere il problema che sto affrontando oggi nel miglior modo possibile.

Non è la prima volta che affronto questo tipo di circostanze a un livello così alto di tennis professionistico. Penso che non sia un problema grave, perché sono riuscito comunque a finire il match e a giocare bene, anche se forse non mi sentivo al 100%, ma comunque mi ha permesso di finire la partita.

Ovviamente è un po' preoccupante. Spero di avere abbastanza tempo per recuperare per la partita di domani contro l'Australia, che si terrà nel pomeriggio, quindi più tempo per noi” ha chiarito Djokovic.

Nel prossimo turno il 36enne serbo affronterà l’idolo di casa Alex de Minaur. “A prescindere da chi si trova dall'altra parte della rete, cerco di dare il mio contributo al mio Paese. Questa settimana abbiamo detto più volte che siamo una grande squadra, stiamo creando una grande chimica.

A prescindere dalla squadra contro cui giochiamo, vogliamo vincere. Domani giochiamo contro una nazione di casa, probabilmente lo stadio sarà gremito. Loro sono molto forti, soprattutto nel doppio e anche nel singolare, sono molto completi.

Credo che il doppio misto che abbiamo vinto oggi e qualche giorno fa contro la Cina sia stato per noi una piacevole sorpresa, vista la mancanza di doppisti. Sappiamo che se è 1-1 dopo i singolari probabilmente non siamo favoriti contro nessuno, ma sicuramente lotteremo fino alla fine” ha dichiarato Nole.

Il numero uno del mondo ha poi commentato la sua prova contro Lehecka: “Ho iniziato molto bene, ma lui è riuscito a ribaltare la situazione. Penso che sia stato molto costante dalla metà del secondo set fino alla fine dello stesso, e ha vinto meritatamente il secondo set.

Io ho abbassato il mio livello, non ho servito bene, come nel primo e nel terzo set, ma il merito è suo, è stato più aggressivo, si è mosso bene ed è stato bravo. Credo sia stato emozionante per il pubblico vedere un secondo set combattuto e portare la partita al terzo.

Per me era fondamentale fare un break all'inizio, cosa che ho fatto. Il terzo set è stato davvero positivo per concludere il match nel modo in cui l'ho concluso e per sentirmi bene con il mio gioco”.