La PTPA di Novak Djokovic svela una soluzione per il problema delle palline

Il cambio continuo di palline da un torneo all'altro ha creato notevoli polemiche nel corso della scorsa stagione tra i tennisti del circuito maschile. Per il 2024 la PTPA, l'associazione di giocatori promossa da Novak Djokovic, ha messo l'argomento fra i punti principali da discutere e risolvere.

Il gruppo, che ha raccolto le proteste da parte di atleti di un certo peso come Stan Wawrinka e Stefanos Tsitsipas, ha indicato la possibile strada che sarà alla fine presa dall'Atp.

Il parere della PTPA

Alle Finals di Torino ci sarebbe stato un rapido confronto tra Nole e il presidente Andrea Gaudenzi.

L'amministratore delegato della PTPA Ahmad Nassar è intervenuto in un'intervista a Express Uk per spiegare quali potrebbero essere le prossime mosse dell'Atp: "Presto ci saranno alcune riunioni del consiglio di amministrazione in cui verranno discusse le diverse opzioni che si potrebbero percorrere" ha rivelato.

L'ad ha fatto notare come si è passati da una competizione sul cemento all'altra addirittura con tre palline differenti: "Alcune sono pesanti, altre leggere. Questo ti distrugge la spalla e i gomiti. È una cosa a cui, se organizzi una serie di tornei frammentati, non dai mai importanza".

La soluzione rimarcata da Nassar è piuttosto chiara: "Abbiamo fatto alcune ricerche e risulta che un'alta percentuale di palline da tennis in tutto il mondo è prodotta in strutture simili e alla fine del processo è apposto un logo su di esse.

Ciò significa che potranno continuare a vendere la loro sponsorizzazione ma potremo almeno avere le stesse specifiche sulla superficie di gioco. Questo porterebbe a rispettare i diversi marchi, in modo da non avere un impatto negativo sulle questioni di sponsorizzazione nei tornei" ha affermato l'amministratore delegato.