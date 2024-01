L'emozione di Lehecka: "Non c'è sfida più grande che giocare contro Novak Djokovic"

© Angel Martinez/Getty Images

Stanotte Jiri Lehecka vivrà un momento speciale. Affronterà, in occasione della United Cup, per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Il ceco, interrogato ai microfoni di Atp, è sembrato onorato e molto emozionato nel raccontare cosa provava: “Sarà il nostro primo incontro.

Non vedo l'ora. Non c'è sfida più grande che giocare contro Novak in questo momento in Australia. Con la sua incredibile striscia di vittorie. È una delle sfide più grandi che si possano affrontare. Non vedo l'ora di giocare e spero che sia una grande partita”.

Come fare a battere il numero uno del mondo? Lehecka prova a spiegare la sua strategia: “È una cosa che tutti vorrebbero sapere. Ma dal mio punto di vista, cercherò solo di fare il mio gioco perché so che se gioco bene e se sono fiducia, posso giocarmela.

Cercherò di prendere la palla in anticipo andando a rete, questo è qualcosa che può funzionare su di lui", ha concluso.

Djokovic si espone sul Premier Tour

Nelle ultime ore il 24 volte campione slam si è esposto anche su un tema piuttosto 'discusso', quello del Premier Tour, la cui realizzazione sembra essere sempre più probabile: " ono sempre favorevole alla possibilità di migliorare il nostro sport.

L'ho già detto molte volte: credo che il tennis non stia sfruttando tutto il suo potenziale. Siamo uno degli sport più seguiti e popolari al mondo, ma siamo piuttosto conservatori in certi aspetti. Questo, sfortunatamente, non ha avuto un grande fascino verso il pubblico più giovane.

Ho visto alcune statistiche e l'età media del pubblico in tutto il mondo è piuttosto alta. Non fraintendetemi, è bello avere un pubblico di tutte le età. Ho sempre supportato la storia e la tradizione del nostro sport.

Ma penso che dobbiamo cercare di adattarci ai tempi moderni e capire cosa vuole il pubblico giovane per rendere il tennis più attraente.