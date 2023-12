Novak Djokovic sugli obiettivi del 2024: "Voglio fare la storia di questo sport"

© Paul Kane/Getty Images

Una vittoria appena in tempo per festeggiare il capodanno. Non poteva concludersi in modo migliore il 2023 dei tifosi serbi accorsi in Australia per assistere all’esordio della propria nazionale alla United Cup 2024. Dopo la vittoria in singolare di Novak Djokovic e la sconfitta di Olga Danilovic in femminile, la coppia si è imposta nel doppio misto contro la Cina, conquistando l’ultimo punto sette minuti prima dello scoccare del nuovo anno.

In conferenza stampa il numero uno del mondo ha commentato il successo della sua squadra, parlando anche degli obiettivi personali per il 2024.

Le parole di Novak Djokovic

Per il campione serbo si tratta di un Capodanno speciale.

“È stata un'esperienza unica. Quante possibilità ci sono di finire sette minuti prima di Capodanno? Abbiamo vinto in uno scenario perfetto. Lo stadio era pieno di bandiere serbe. Tutti hanno scelto di festeggiare il nuovo anno con noi.

Ne siamo grati. Un'atmosfera meravigliosa” ha commentato Nole. Il 36enne serbo ha rivelato i suoi obiettivi per la prossima stagione sportiva. “Cercherò di lavorare per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato.

Ovviamente i Grandi Slam, i Giochi Olimpici, giocare per il mio Paese, la Coppa Davis, tutte queste competizioni in cui rappresenti la Serbia sono il più grande onore e piacere. Dovrò ovviamente lavorare passo dopo passo con il mio corpo per vedere come si sente, come reagisce quando cambio superficie, che tipo di programma devo avere per raggiungere il picco al momento giusto nei tornei più importanti” ha dichiarato il numero uno del mondo.

Ad un paio di settimane dall’esordio agli Australian Open, Djokovic ha commentato il suo inizio di stagione nello stato oceanico: “Ho vinto 10 Australian Open e anche molti tornei prima degli Australian Open.

Credo che probabilmente più del 50% delle volte in cui sono venuto in Australia, ho giocato qualche evento a squadre come preparazione, che si trattasse della Hopman Cup ai tempi, della ATP Cup, ora della United Cup.

Opportunità speciali e uniche per sentire lo spirito di squadra, costruire la chimica, sentirsi un po' diversi. In terra australiana, per motivi probabilmente diversi, gioco sempre al meglio e mi sento al meglio qui.

Credo che uno dei motivi sia che voglio iniziare l'anno nel miglior modo possibile. È importante iniziare nel modo giusto e lanciarsi nel resto della stagione”. Il 24 volte campione slam si è infine detto determinato a fare addirittura meglio della passata stagione, nella quale ha vinto tre slam e le Finals.

“Questa è una sorta di mentalità che ho coltivato nel corso degli anni. Ad alcuni potrebbe sembrare irrealistico o impossibile. Ad altri potrebbe sembrare arrogante. Ho sempre creduto molto in me stesso. So di essere un giocatore a tutto tondo.

Quando sono in forma, quando sono al massimo delle mie prestazioni, posso vincere qualsiasi slam o torneo. Non è un segreto che io voglia battere altri record e fare la storia del gioco. È una cosa che continua a motivarmi.

Quando si tratta di competere nel tennis professionistico, di lasciare la mia famiglia per viaggiare da qualche parte per quattro, cinque, sei settimane, alla fine per me c'è solo una direzione o un obiettivo che ho in mente, ovvero vincere il trofeo.

Faccio tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Sento che questo tipo di mentalità, tutto ciò che ho fatto negli ultimi 20 anni su base giornaliera, naturalmente con la mia squadra e la mia famiglia, mi ha aiutato a raggiungere le vette e ad essere dove sono.

Questa mentalità non cambierà per il 2024 o per qualsiasi altro anno in cui potenzialmente giocherò” ha concluso il tennista serbo.