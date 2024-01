Tennis, idea "Premier Tour" ? Il pensiero di Novak Djokovic

© Matthew Stockman/Getty Images

Il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi ha provato ad allontanare l'idea di un Premier Tour, ma le voci sono diventate sempre più insistenti nelle ultime settimane. Il tentativo del mondo arabo di ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel tennis e il malcontento di alcuni giocatori nei confronti del fitto calendario, potrebbero davvero promuovere nel tempo la creazione di un circuito d’élite capace di riunire i migliori tornei.

Circuito d’élite? Il punto di vista di Novak Djokovic

Novak Djokovic ha espresso il suo punto di vista in conferenza stampa. "Non so a quale Tour d'èlite vi riferiate. È già uscito il calendario del 2024, quindo non accadrà quest'anno.

Ci sono molte voci in giro, ma non penso che valga la pena parlarne senza offerte sul tavolo o discussione concrete. Sono sempre favorevole alla possibilità di migliorare il nostro sport. L'ho già detto molte volte: credo che il tennis non stia sfruttando tutto il suo potenziale.

Siamo uno degli sport più seguiti e popolari al mondo, ma siamo piuttosto conservatori in certi aspetti. Questo, sfortunatamente, non ha avuto un grande fascino verso il pubblico più giovane. Ho visto alcune statistiche e l'età media del pubblico in tutto il mondo è piuttosto alta.

Non fraintendetemi, è bello avere un pubblico di tutte le età. Ho sempre supportato la storia e la tradizione del nostro sport. Ma penso che dobbiamo cercare di adattarci ai tempi moderni e capire cosa vuole il pubblico giovane per rendere il tennis più attraente.

Questo è quello che penso, ma non ho idea di quale circuito d'èlite voi parliate. Non esiste nulla di concreto" .