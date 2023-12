Novak Djokovic: "Ero nervoso la scorsa stagione in Australia. Ora è diverso"

© Paul Kane/Getty Images

"Sì, è diverso. Lo scorso anno ero nervoso a causa di quello che è accaduto due anni fa, soprattutto durante la prima settimana. Ma in realtà le persone mi hanno accolto a braccia aperte ad Adelaide" .

Novak Djokovic è tornato in Australia, ma questa volta le sensazioni sono completamente diverse rispetto alla scorsa stagione. Il campione serbo sarà impegnato alla United Cup e, in conferenza stampa, ha parlato delle differenze che hanno caratterizzato il suo viaggio verso l'Australia.

Costretto a lasciare il Paese nel 2022 a causa delle regole d'ingresso, il belgradese si è preso la sua personale rivincita imponendosi per la decima volta a Melbourne e ha scaricato tutta la sua tensione al termine della finale con Stefanos Tsitsipas scoppiando in lacrime.

Novak Djokovic: "Lo scorso anno ero nervoso in Australia. Ora è diverso"

A quasi un anno di distanza, Djokovic sembra aver superato i dubbi. "Poi ho registrato un record perfetto vincendo sia il torneo di Adelaide che gli Australian Open" , ha proseguito il 36enne.

"Mi sono sempre sentito bene in Australia, a parte due anni fa in cui mi sono ritrovato in una situazione poco piacevole. È fantastico essere di nuovo in Australia. Rappresentare la Serbia alla United Cup è un grande onore, piacere e privilegio.

Abbiamo grande energia e chimica nella squadra. Questa competizione permette a tutti noi di incontrarci, rappresentare il nostro Paese, sostenerci a vicenda e vivere momenti belli dentro e fuori dal campo. Speriamo di iniziare la stagione nel miglior modo possibile" .

Djokovic ha infine ribadito il suo totale impegno per il suo Paese. "Non faccio calcoli quando entro in campo, indipendentemente dal livello o dalla categoria dell'evento, soprattutto quando gioco per il mio Paese. Non sarei qui se non potessi giocare o dare il massimo sia nel singolare che eventualmente nel doppio misto" .