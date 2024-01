Novak Djokovic: "Sampras, Michael Jordan e Alberto Tomba i miei tre idoli d’infanzia"

© Clive Brunskill/Getty Images

Lo scorso 28 dicembre, la copertina del quotidiano L'Équipe è stata dedicata a Novak Djokovic. Il campione serbo ha ricevuto il premio "Champions of Champions" per l'incredibile stagione disputata nel 2023; una stagione in cui ha conquistato tre Slam portandosi a quota 24, due Masters 1000 e un torneo ATP 250.

Nel corso dell'intervista rilasciata al giornale francese, Djokovic ha rivelato i suoi più grandi idoli e nella sua lista figura anche un italiano: si tratta di Alberto Tomba.

Novak Djokovic: "Sampras, Jordan e Alberto Tomba i miei idoli d'infanzia"

"I miei tre idoli d’infanzia erano Pete Sampras, Michael Jordan e Alberto Tomba.

Al di là di questi nomi, apprezzo Muhammad Ali, che ha avuto un impatto con i suoi incredibili risultati, ma anche un impatto sociale ispirando molte persone con il suo coraggio e la sua integrità. Lo rispetto molto.

Ne ha sofferto, è stato condannato al carcere, ha attraversato molte prove. Ed è per questo che le persone si identificano ancora di più in lui. Ha messo in gioco la sua carriera con forti convinzioni" , ha detto Djokovic prima di soffermarsi sull'ex sciatore alpino italiano.

"Alberto Tomba! La Bomba! Un ragazzo fantastico. L’ho incontrato per la prima volta in Serbia, circa quindici anni fa. Lo ricordo ancora. È stata una cena dove c’era molta gente. Ero seduto accanto a lui, super felice ed era così divertente!

Abbiamo deciso che un giorno avremmo sciato insieme. Spero che quel giorno arrivi perché prima o poi tornerò sulle piste. Ho giocato a tennis con Pete Sampras, devo sciare con Tomba e giocare a basket con Jordan. Successivamente, potrei ritirarmi da tutti gli sport!” .