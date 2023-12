Novak Djokovic e la questione GOAT: "Ci sono varie risposte. Questa è la mia"

Riyadh Season Tennis Cup - Carlos Alcaraz batte in rimonta Novak Djokovic

Sta agli altri vedere se è sufficiente oppure no. Resta soggettivo. Ma mi onora appartenere a questa casta" , ha dichiarato in merito il serbo.

E la terza: sono quello che sono, sono orgoglioso di ciò che ho realizzato, ma rispetto le altre epoche e tutte le opinioni e lascio ad altri il dibattito sul Goat. Questa è la mia risposta" . A Djokovic è stata inoltre mostrata una lista di possibili GOAT del mondo dello sport; lista in cui figurano Pelè, Tiger Woods, Michael Schumacher, Lionel Messi, Muhammad Ali, Michael Jordan, LeBron James e Usain Bolt.

La prima è: Sono il migliore. Se pensiamo questo, ed è legittimo che un atleta lo pensi, i più diranno: quanto è arrogante… Non rispetta gli altri, né le generazioni precedenti. La seconda risposta è: non credo di essere il più grande, pur dimostrando la massima umiltà, il che è possibile.

In un'intervista rilasciata al quotidiano L'Équipe , Djokovic ha spiegato: "Ci sono varie risposte.

I tre hanno dato vita a una delle epoche più entusiasmanti della storia e dominato la scena nei tornei del Grande Slam. Djokovic ha conquistato il 24esimo Major aggiudicandosi la scorsa edizione degli US Open ; mentre Nadal ha vinto il 22esimo Slam al Roland Garros nel 2022.

In più di un'occasione è stato chiesto a Novak Djokovic di esprimere la sua personale opinione sulla questione GOAT. Gli appassionati di tennis, almeno stando ai commenti che si leggono sui social network, sembrano ormai aver inserito nella lista dei candidati solo il serbo, Roger Federer e Rafael Nadal .

