Novak Djokovic è arrivato in Australia: "È fantastico essere qui"

Ho cercato di preparami al meglio in Medio Oriente. Mi allenerò per qualche giorno così da poter raggiungere nel minor tempo possibile il mio miglior livello” .

Quindi spero ci siano molti spettatori a vederci e divertirsi" , ha detto Djokovic ai media locali. "Non vengo da queste parti( si riferisce a Perth, ndr) da circa 7/8 anni. Sarà fantastico, nonostante il caldo estivo australiano.

Quindi sono contento di giocare. Sono arrivato prima del solito. L’ho fatto per il calendario e per il fatto che la United Cup inizia prima della fine dell’anno. Rappresentare la Serbia è sempre un grande onore e motivo d’orgoglio.

"È fantastico essere qui. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta. Sono sempre felice quando torno in Australia, perché è dove ho ottenuto i miei più grandi successi a livello Slam.

Il 36enne ha quindi deciso di preparare l' Australian Open giocando l'evento a squadre creato dall'ATP. Lo scorso anno, invece, Djokovic ha optato per il torneo ATP 250 di Adelaide 1 trionfando in finale ai danni di Sebastian Korda .

Il team serbo è stato inserito nel Gruppo E e dovrà battere la concorrenza di Cina e Repubblica Ceca per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. Djokovic scenderà in campo contro la Cina domenica 31 dicembre e contro la Repubblica Ceca lunedì 1 gennaio.

Novak Djokovic non ha perso tempo e, dopo il match di esibizione disputato con Carlos Alcaraz alla Riyadh Season Tennis Cup, ha subito raggiunto l'Australia. Il belgradese si trova attualmente a Perth, dove sarà rappresenterà la Serbia alla United Cup.

