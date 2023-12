Da Federer e Murray a Nadal: il commento di Novak Djokovic sui Fab Four

Riyadh Season Tennis Cup - Carlos Alcaraz batte in rimonta Novak Djokovic

Sono fortunato ad aver fatto parte di questa generazione, ma voglio comunque stare al passo con i giovani. Mi fanno sentire sempre più stanco (ride, ndr ), ma voglio andare avanti e non ho intenzione di arrendermi" , ha dichiarato Djokovic nelle parole riportate da Punto de Break.

"Il tennis è cresciuto enormemente negli ultimi 20 anni, con nomi come Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. Persone che hanno raggiunto grandi traguardi a livello globale. Il tennis è uno degli sport più popolari al mondo e credo che negli ultimi due decenni sia cresciuto molto.

Al termine del match d'esibizione disputato alla Riyadh Season Tennis Cup con Alcaraz, Djokovic si è detto fortunato per aver condiviso il palcoscenico con i Big 4 e scherzato sulla nuova generazione di tennisti.

Diversa la situazione di Nadal e Murray. Il primo tornerà in campo al torneo ATP 250 di Brisbane a quasi un anno dall'infortunio subito agli Australian Open ; mentre Murray sta provando da diverso tempo a trovare continuità dopo le dure operazioni subite all'anca.

Lo svizzero è l'unico dei quattro che ha già detto addio al tennis, ma è ancora presente nella mente di tutti gli appassionati. Djokovic, da parte sua, ha vissuto un'altra incredibile stagione e conquistato tre Slam su quattro - il belgradese ha perso solo in finale a Wimbledon contro Carlos Alcaraz - oltre alle Nitto ATP Finals.

