Novak Djokovic svela quando ha visto Carlos Alcaraz per la prima volta

Qualche giorno fa c'è stato il primo grande match della stagione, seppur "amichevole" tra i due tennisti più forti al mondo. Usare questo termine quando scendono in campo due campioni del calibro di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz risulta alquanto difficile.

Alla Riyadh Season Tennis Cup, sul veloce indoor della Kingdom Arena, Alcaraz ha sconfitto in rimonta Djokovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Dopo l'esibizione di oggi contro lo spagnolo a Nole è stato chiesto quando ha visto giocare per la prima volta Carlitos.

Il numero uno ha risposto simpaticamente così: “L'ho visto... su internet. Ho visto alcuni video quando aveva circa 12 anni, direi, e stava già vincendo dei titoli. Quello che ha raggiunto alla sua età è impressionante", ha detto sorridendo.

"Tennis is in good hands" 🗣



Novak Djokovic speaking highly of Carlos Alcaraz and his future in the sport at the Riyadh Season Tennis Cup. pic.twitter.com/PsORHJfBFe — DAZN Canada (@DAZN_CA) December 27, 2023