Novak Djokovic Atleta Europeo dell'Anno per la quinta volta: eguagliato Federer

© Elsa/Getty Images

Anche il 2023 ha permesso a Novak Djokovic di scrivere nuovi e importanti capitoli sulla sua personale storia nel mondo del tennis. Il campione serbo ha iniziato la stagione aggiudicandosi il torneo ATP 250 di Adelaide 1 - annullando, tra l'altro, un match point in finale a Sebastian Korda - e per la decima volta in carriera gli Australian Open perdendo lungo il cammino un solo set al secondo turno.

Il rendimento sulla terra battuta è stato altalenante fino al Roland Garros, dove il belgradese è diventato l'unico tennista in grado di vincere 23 Major. Djokovic è riuscito ad archiviare la sconfitta subita all'ultimo atto di Wimbledon e negli Stati Uniti imposto il suo dominio prima al Masters 1000 di Cincinnati e poi agli US Open.

Dopo aver aggiunto in bacheca il 24esimo Slam, il serbo ha continuato a spingere e collezionato il 40esimo Masters 1000 a Parigi-Bercy. Come se non bastasse, nell'ultimo torneo del Tour ATP ha siglato un importante record: nessuno aveva mai trionfato alle Finals in sette occasioni.

Novak Djokovic eletto Atleta Europeo dell'Anno per la quinta volta

Risultati che hanno consentito a Djokovic di ricevere prestigiosi premi al termine della stagione. Il 36enne è stato nominato Campione del Mondo dalla ITF come miglior giocatore dell'anno e, ora, Atleta Europeo dell'Anno.

Il premio viene assegnato dalla Polish Press Agency – agenzia di stampa polacca – e alla votazione partecipano altre 26 agenzie di stampa europee. Djokovic ha eguagliato i premi ricevuti da Roger Federer in questa speciale graduatoria.

Djokovic è arrivato al primo posto con 178 voti superando Max Verstappen( 150) e Duplantis( 86) . Sesto posto per Iga Swiatek( 72), preceduta da Erling Haaland( 80) e Nikola Jokic( 74) . Chiudono la top 10 Johannes Thinges Bo( 51) , Femke Bol( 49) , Marco Odermatt( 44) e Jonas Vingegaard( 40) .