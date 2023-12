Novak Djokovic: "Tom Brady un esempio. Voglio essere competitivo anche a 40 anni"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il 2023 è stato uno degli anni migliori per Novak Djokovic. Il serbo ha conquistato 3 tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open e ha perso in finale contro Carlos Alcaraz a Wimbledon,ndr.),le Nitto ATP Finals tenute a Torino al Pala AlpiTour( superando la leggenda Roger Federer come vincitore di più Tornei dei Maestri a quota 7,ndr.), i Masters 1000 di Cincinnati e Parigi-Bercy.

Novak Djokovic confessa a l'Equipe il proprio futuro

Nonostante l’aver compiuto 36 anni nel mese di maggio, Novak non ha intenzione di cedere il passo ai più giovani e ciò è stato confermato dal campione serbo nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano francese l’Equipe.

Djokovic ha affermato: “Il mio obiettivo è quello di essere competitivo a 40 anni e anche oltre. Tom Brady è un esempio da questo punto di vista, ha trascorso molto tempo a prendersi cura di sé stesso, tra corpo e mente.

Questo è l’unico modo per avere un successo duraturo”. Il campione serbo si è soffermato sul proprio 2023 e sulla voglia di competere ai massimi livelli. “Il 2023 è stata una delle migliori stagioni della mia vita.

Perché dovrei fermarmi se sto giocando così bene? Quindi andrò avanti e prenderò le cose anno dopo anno, per capire fino a che punto posso spingermi” ha rimarcato il tennista originario di Belgrado.

Il campione serbo sarà impegnato con la Nazionale in United Cup e successivamente difenderà il titolo conquistato nel 2023 agli Australian Open cercando di rimanere in vetta al ranking ATP. Inoltre, proverà a conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024 che si disputeranno a Parigi, su alcuni dei campi del Roland Garros.

Si tratta dell’unica competizione che l’originario di Belgrado non è stato in grado di conquistare nel corso della propria gloriosa carriera.