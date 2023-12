Novak Djokovic: "Rafael Nadal è una leggenda e tornerà per vincere altri Slam"

© Julian Finney/Getty Images

Novak Djokovic ha affrontato 59 volte in carriera Rafael Nadal: i due hanno dato vita alla rivalità sportiva la più longeva e continua della storia del tennis. Nessuno meglio del campione serbo, quindi, conosce quanto sia difficile ritrovarsi a sfidare il maiorchino al meglio della sua forma.

Il belgradese è avanti 30-29 nel computo degli scontri diretti e la speranza degli appassionati è quella di poter assistere al maggior numero possibile di partite tra i due. Nadal tornerà in campo a Brisbane a quasi un anno di distanza dall'infortunio subito agli Australian Open, e Djokovic sa benissimo che lo spagnolo farà di tutto per imporsi ancora nei tornei più importanti del circuito.

Novak Djokovic su Rafael Nadal: "Torna per vincere"

"Mi aspetto sempre che Nadal giochi al meglio, a dire il vero. Molte volte lo hanno considerato fuori dai giochi - lo hanno fatto anche con me - ma abbiamo dimostrato loro che si sbagliavano.

Non è il tipo di tennista che torna in Tour solo per giocare a un livello medio qualche partita", ha detto Djokovic ai media locali e nelle parole riportate da France24 alla viglia del match d'esibizione con Carlos Alcaraz a Riyadh.

"Vuole vincere titoli, vuole essere il migliore, ecco perché è una leggenda del nostro sport. Sono sicuro che il suo allenamento e la sua preparazione siano stati fatti con l'intenzione di vincere uno Slam. Penso che anche quest'anno sia pronto per grandi cose.

Molti giocatori che si sono allenati con lui nelle ultime settimane hanno cetto che tornerà al suo massimo livello" .