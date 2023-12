Novak Djokovic: "Voglio continuare a fare la storia di questo sport"

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affronteranno domani pomeriggio in un match di esibizione alla Riyadh Season Tennis Cup. Il campione serbo raggiungerà successivamente l'Australia, dove sarà impegnato prima alla United Cup - torneo a squadre ideato dall'ATP - e poi agli Australian Open.

L'obiettivo del belgradese è quello di continuare a scrivere la storia del tennis e conquistare tornei del Grande Slam. Nel 2023, Djokovic ha aggiunto al suo palmarès altri tre Major e perso solo al quinto set in finale - proprio contro Alcaraz - a Wimbledon.

Il 36enne ha svolto parte della preparazione a Marbella e intensificato i carichi di lavoro a Dubai allenandosi con il connazionale Hamad Medjedovic.

Novak Djokovic: "Voglio fare ancora la storia di questo sport"

“Sto cercando di spingere più che posso per vincere i tornei del Grande Slam e lottare per essere il numero uno al mondo, per fare ancora la storia di questo sport.

Questa è la mia motivazione. Mi sento ancora bene fisicamente a questa età. Nel 2023 ho giocato una delle migliori stagioni della mia carriera. Quindi voglio continuare così e vedere quanto lontano riuscirò ad andare" , ha spiegato Djokovic nelle parole riportate da Sky Sport.

"L’Australian Open è lo Slam che ho vinto più volte. Penso che ogni volta che vinci, senti aumentare la fiducia. Ogni volta che torno in Australia rivivo i ricordi degli anni precedenti. Amo questo torneo e mi piace giocare nella Rod Laver Arena.

È uno dei miei campi preferiti e spero di poter fare bene come lo scorso anno. Nella mia carriera ho vinto tanti trofei e spero di poter continuare a farlo” .