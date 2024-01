Rick Macci: "Due qualità hanno permesso a Novak Djokovic di vincere così tanto"

© Elsa/Getty Images

Se c’è una qualche classifica in cui primeggiare, allora Novak Djokovic la metterà sicuramente nel mirino. In una stagione, l’ennesima straordinaria, in cui il tennista serbo ha conquistato la bellezza di tre titoli slam, due Master 1000 e le Atp Finals nella finale dominata contro Jannik Sinner, ha piazzato diversi altri mattoncini importanti per entrare, ancor di più, nella storia di questo sport.

Nel suo 2023 da pigliatutto, il 24 volte campione slam ha anche riconquistato la prima posizione del ranking mondiale ai danni di Carlitos Alcaraz, e si è laureato per l’ottava volta in carriera ITF World Champion, guadagnandosi il premio di miglior tennista dell’anno.

Rick Macci, ex coach delle sorelle Williams, ha espresso ancora una volta sul fuoriclassa balcanico, che ritiene essere il più grande giocatore di tutti i tempi.

In una delle sue consuete analisi, l’esperto di Tennis ha individuato, tramite un post su X, due caratteristiche che hanno permesso a Nole di essere il tennista che è oggi: “Le due qualità più importanti del GOAT Nole, che gli hanno permesso di andare avanti fino a questo punto, con poche perdite, sono state la testa e i piccoli passi con i piedi", ha scritto il famoso allenatore americano.

The 2 most important GOAT qualities of @DjokerNole that triggered him AHEAD with Little DEFEAT was his HEAD and Little steps with his FEET. — Rick Macci (@RickMacci) December 24, 2023