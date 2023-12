Novak Djokovic, tanti primati nelle classifiche di fine anno: i dati impressionanti

© Sarah Stier/Getty Images

Titoli, record e fondamentali. Se c’è una qualche classifica in cui primeggiare, allora Novak Djokovic la metterà sicuramente nel mirino. In una stagione, l’ennesima straordinaria, in cui il tennista serbo ha conquistato la bellezza di tre titoli slam, due Master 1000 e le Atp Finals nella finale dominata contro Jannik Sinner, Djokovic ha piazzata qualche altro mattoncino importante per entrare, ancor di più, nella storia di questo sport.

Nel suo 2023 da pigliatutto, il 24 volte campione slam ha anche riconquistato la prima posizione del ranking mondiale ai danni di Carlitos Alcaraz, e si è laureato per l’ottava volta in carriera ITF World Champion, guadagnandosi il premio di miglior tennista dell’anno.

A completamento di questa superiorità quasi incontrastata ci sono inoltre i recenti dati resi noti da Tennis Data Innovations, struttura indipendente creata da una joint venture tra l'Atp e Atp Media, in collaborazione con TennisViz, relativi alla qualità complessiva di quattro colpi - dritto, rovescio, servizio e risposta - calcolata attraverso la loro velocità, rotazione, profondità, ampiezza e l'impatto generato sull'avversario.

Scopriamo insieme chi sono i migliori giocatori per ogni categoria.

Tennis insight: Djokovic comanda ovunque

Il 36enne di Belgrado si è piazzata in testa a tre delle quattro classifiche qualitative. Quasi scontato il primato in risposta, in cui Djokovic è seguito da Daniil Medvedev e Jannik Sinner, mentre al nono posto, a sorpresa, figura il nome di Thomas Etcheverry.

Il numero uno del mondo ha anche il dritto più efficace del circuito nel 2023, precedendo Alcaraz e Tsitspas. Anche in questo elenco figura il nome del numero uno d’Italia, appena fuori dal podio, seguito da Grigor Dimitrov.

Tanto per cambiare Djokovic guida anche la top10 del rovescio, nella quale il secondo in questo fondamentale è ancora l’azzurro, che segue a distanza e precede di poco Medvedev. Ultimo e unico indicatore in cui il 24 volte campione slam non primeggia è quello relativo al servizio, comandato da “Long” John Isner, alla sua ultima stagione nel circuito. Secondo il recordman di ace nel 2023 Hubert Hurkacz, terzo Matteo Berrettini.