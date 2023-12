Filip Krajinovic e il segreto di Novak Djokovic: "È molto disciplinato"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il tennista serbo Filip Krajnovic ha vissuto un 2023 complicato. Il trentunenne originario di Sombor ha partecipato a diversi tornei Challenger per ritrovare la fiducia persa nel Tour ATP e ha meditato diverse il ritiro nel corso dell’ultima stagione.

Filip è fermo dal primo turno del Roland Garros durante il quale ha perso contro l’americano Frances Tiafoe. Krajnovic ha parlato nel corso del podcast di Alesto del proprio compagno di Nazionale in Coppa Davis Novak Djokovic, svelando diversi segreti che si celano dietro la cura maniacale del fisico e delle abitudini alimentari del ventiquattro volte campione Slam.

Filip Krajnovic ha parlato di Nole nel corso di un podcast

Il tennista serbo ha iniziato la propria chiacchierata sottolineando: “È molto disciplinato. Novak ha cibo speciale per lui quando siamo con la nazionale.

Normalmente porta i suoi zaini con quello che gli preparano e quello che prepara lui stesso”. Filip ha proseguito parlando della routine della leggenda serba dal punto di vista del riposo e ristoro notturno. “Novak non è uno che si alza presto, gli piace dormire.

Le sue giornate sono lunghe, ha tanti impegni durante la giornata, è faticoso, ma è un professionista che sa cosa fare e come comportarsi con tutti. Penso che continui a dimostrare che è il più dominante e maturo di tutti e crede in quello che sta facendo.

Non so quale sia il suo limite. Se mi dicessi che giocherà fino a 40 anni, direi di sì. È un pazzo!” ha rimarcato il tennista originario di Sombor.

Krajnovic è stato diverse volte compagno di Nole nei match di doppio disputati dalla Serbia in Coppa Davis e ATP Cup e più di tutti conosce le routine della leggenda serba.