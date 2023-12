Petkovic: "Djokovic non riceve il credito che merita. È il migliore di tutti i tempi"

© Mike Stobe/Getty Images

A 36 anni Novak Djokovic ha vissuto una delle migliori stagioni della propria leggendaria carriera. Il tennista serbo ha trionfato in 3 Slam (Australian Open, Roland Garros e Us Open), perso in finale contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, conquistato le Nitto ATP Finals divenendo primatista per titoli conquistati al Torneo dei Maestri (superando Roger Federer fermo a quota 6) oltre ad aver vinto i Masters 1000 di Cincinnati e Parigi-Bercy.

Le interessanti parole rilasciate da Andrea Petkovic

Nonostante l’ascesa di tennisti più giovani (basti pensare a Carlos Alcaraz,Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev) Nole continua ad essere l’uomo da battere.

L’ex numero 9 della classifica WTA Andrea Petkovic ha sottolineato durante una chiacchierata al podcast tedesco The Rennae Stubbs Tennis le grandi capacità della leggenda originaria di Belgrado di adattarsi a qualsiasi avversario e cambiare modo di giocare in base alla tipologia di sfidante in campo.

“Penso che il motivo per cui le persone hanno problemi o gli appassionati di tennis occasionali hanno problemi a dargli il rispetto che merita è perché non ha uno stile di gioco come Roger o Rafa” ha dichiarato l’ex tennista tedesca.

Petkovic ha proseguito menzionando Novak quale tennista più completo mai esistito affermando: “È adattabile, questo è il suo stile di gioco.

Pensa solo a quella finale degli US Open del 2023. Serviva e colpiva al volo ogni secondo servizio perché Medvedev era a 17 piedi dietro la linea di fondo. In questo modo, il suo dominio, anche a 36 anni, non è stato ancora compromesso nemmeno con i migliori giocatori che possiamo trovare.

Quindi si adatta, è un genio tattico e ha la capacità di eseguire ogni piano di gioco che crea per se stesso. Ed è per questo che si adatta ad ogni giocatore. Colpirà la palla in anticipo contro Carlos Alcaraz, colpirà forte contro Rafa.

E li batterà”.



Petkovic ha concluso dichiarando: “Penso che il tifoso di tennis, l'appassionato di tennis, abbia capito il fatto che questo è il miglior giocatore di tutti i tempi, forse il miglior atleta di tutti i tempi.

E questo, per l'appassionato occasionale di tennis, che guarda solo gli Slam, è difficile capire Novak perché gioca ogni volta in modo molto diverso”.