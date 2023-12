Riyadh Season Tennis Cup - Ecco dove vedere il match tra Djokovic e Alcaraz

© Matthew Stockman/Getty Images

La Riyadh Season Tennis Cup proporrà il 26 e il 27 dicembre due match d'esibizione molto interessanti. Le prime a scendere in campo saranno Aryna Sabalenka e Ons Jabeur. La bielorussa ha realizzato due dei suoi più grandi sogni aggiudicandosi l'Australian Open e diventando numero uno del mondo.

La tunisina, da parte sua, si è lasciata ancora sopraffare dalle emozioni e ha perso la terza finale Slam consecutiva, la seconda sui prati dell'All England Club a Wimbledon.

Ecco dove vedere il match di esibizione tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz

Il secondo incontro metterà di fronte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, i due protagonisti del 2023 tennistico.

Il campione serbo ha aggiunto in bacheca altri tre Major - si è imposto agli Australian Open, al Roland Garros e agli US Open - portandosi a quota 24 Slam. Il belgradese ha anche siglato un nuovo incredibile record alle Nitto ATP Finals superando Jannik Sinner in finale: nessuno ha mai vinto il Torneo dei Maestri sette volte.

Alcaraz, invece, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici a inizio stagione e non è sceso in campo a Melbourne. A Wimbledon, però, lo spagnolo ha conquistato il secondo Slam in carriera battendo proprio Djokovic al quinto e decisivo set.

A trasmettere le due partite in esclusiva - entrambe si disputeranno alle ore 18:00 italiane - sarà DAZN, che sul proprio sito ha ufficializzato l'accordo con la Riyadh Season Tennis Cup. "Riyadh Season e DAZN annunciano oggi un'importante partnership che vede la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo diventare partner esclusivo per la produzione e la trasmissione della prossima Tennis Cup. I migliori tennisti al mondo si affronteranno il 26 e 27 dicembre" , si legge nel comunicato diffusa da DAZN Group.