Tsonga su Novak Djokovic: "Rispetto al passato ora è completamente onesto"

Novak Djokovic è stato il protagonista assoluto di questo 2023. Nonostante i 36 anni il tennista serbo non ha mai rallentato realmente e anzi è sempre più affamato di vittorie e nuovi record. Basti pensare ai tre Slam vinti, alle Atp Finals conquistate e alla lunga serie di successi che non accenna a fermarsi - nonostante i giovani che avanzano - e Nole resta il numero uno e l'uomo da battere.

A Torino lo ha dimostrato, ha battuto nello stesso torneo Rune, Alcaraz e il nostro Jannik Sinner, i tre giovani più interessanti del panorama mondiale ma il serbo continua a vincere. Nelle ultime settimane Nole ha raggiunto le 400 settimane in vetta al Ranking e non ha alcuna intenzione di fermarsi, ora il prossimo obiettivo sono gli Australian Open dove potrebbe arrivare addirittura a quota 25 Slam.

Nonostante le vittorie Djokovic non è amato o sicuramente non lo è come i suoi due più grandi rivali, Rafa Nadal e soprattutto Roger Federer. L'ex tennista Jo Wilfried Tsonga è intervenuto nel podcast Generation Do It e ha spiegato i motivi - a suo parere - di questo atteggiamento del pubblico nei confronti di Nole.

Ecco le sue parole nello specifico: "Perché ci sono persone che odiano Novak Djokovic? Beh, nel corso della sua carriera c'è stato un periodo in cui Nole non voleva essere stesso ma voleva essere Roger Federer o Rafael Nadal.

Ora è diverso, lui è onesto e allo stesso tempo resta molto divisivo". Dalla questione COVID ai vari suoi ideali, Djokovic fa sempre discutere e a riguardo Tsonga ha continuato: "Anche se a volte si parla di Djokovic in maniera controversa questo è il motivo principale per cui è apprezzato da tante persone, ora è completamente onesto".

Infine ha chiuso: "Non fa nulla per essere apprezzato, fa solo quello che si sente e nel modo che sente giusto. È meglio così perché noi vinciamo solo quando siamo noi stessi. Lui voleva uscire dall'immagine del guerriero, un immagine che ha avuto fin dall'infanzia ma in realtà lui è così.

Sarebbe stato apprezzato di più se lo fosse stato fin dall''inizio, avrebbe ripercorso le Rome del gladiatore". Tsonga ha ricordato comunque il fenomeno che è Djokovic, un tennista che ormai non ha davvero più nulla da dimostrare.