Alex Corretja non vede un Golden Slam nel 2024 per Djokovic: "Sarebbe sorprendente"

© Matthew Stockman/Getty Images

Alex Corretja è stato numero 2 del mondo e ha giocato due finali nei tornei del Grande Slam, entrambe al Roland Garros perdendole nel 1998 da parte del connazionale Carlos Moya e nel 2001 dal brasiliano Guga Kuerten.

Oggi l'ex giocatore spagnolo fa il commentatore tecnico per la televisione Eurosport e proprio in un'intervista all'emittente parla della stagione 2024 ormai alle porte con il via in Australia tra poco più di 10 giorni.

Per quel che riguarda Novak Djokovic - capace di vincere tre tornei del Grande Slam su 4 nella stagione appena conclusa (Australian Open, Roland Garros e Us Open) - Corretja si dice dubbioso che il numero 1 del mondo, possa completare il Golden Slam e quindi vincere tutti e 4 i Major nel 2024 oltre al torneo Olimpico a Parigi.

Evento a cinque cerchi che si terrà nel corso dell'estate dopo Wimbledon e prima degli Us Open sui campi del Roland Garros.

Corretja: "Penso che sarebbe sorprendente se nel 2024 Djokovic facesse il Golden Slam"

Il Grande Slam in campo maschile manca dal 1969 quando fu Rod Laver a conquistare tutti e quattro i tornei più importanti del mondo nello stesso anno.

Jimmy Connors, Mats Wilander, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic ci sono andati vicini arrivando tutti e tre a conquistare tre Slam nella stessa stagione ma nessuno è mai riuscito a eguagliare l'impresa di Laver.

Una delle più difficili nella storia di questo sport. Interpellato sulle possibilità che attribuisce a Djokovic nel 2024 di centrare questo risultato, Corretja afferma che sarebbe molto sorpreso se Djokovic riuscisse: "Penso – afferma il commentatore tecnico di Eurosport – che sarebbe un po' sorprendente.

Anche se ha dimostrato anche nel corso di tutto il 2023 di avere migliorato molto il suo gioco, sta invecchiando. Sono sicuro che continuerà a vincere altri tornei del Grande Slam, ma vincerli tutti e quattro nello stesso anno sarà sempre più complicato e sono sicuro che ne sia consapevole lui per primo".