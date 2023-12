Il meglio di Novak Djokovic nel 2023: rivivi la stagione e i migliori punti del serbo

© Clive Brunskill/Getty Images

Una stagione da incorniciare, l'ennesima. Novak Djokovic non è nuovo a superare le comunque alte aspettative di tifosi e appassionati durante un'annata: ci è riuscito alla grande anche nel 2023, con risultati davvero incredibili all'età di 36 anni.

I 3 titoli in tornei del Grande Slam, la vittoria delle Nitto Atp Finals e due trofei Masters 1000 rappresentano i migliori traguardi ottenuti dal campione serbo, che ha raggiunto anche le 400 settimane da numero uno del ranking mondiale.

Nel corso dell'anno il nativo di Belgrado ha dato sempre l'impressione di poter dominare il torneo che stava disputando in quel momento: a Melbourne è arrivato un successo solido, con pochissimi problemi, e fra qualche settimane proverà a ripetersi.

Dopo aver saltato la tournée statunitense con gli appuntamenti di Indian Wells e Miami, Nole si è preparato al massimo per il Roland Garros: a Parigi si è preso la rivincita su Carlos Alcaraz e ha poi battuto in finale Ruud.

Una delle poche sorprese si è concretizzata a Wimbledon, che ha perso solo nell'atto conclusivo con il tennista spagnolo (5 set di grande spettacolo). A Cincinnati i due si rendono protagonisti di un'altra super partita, vinta stavolta da Djokovic.

Agli Us Open un trionfo meritato per il serbo, che ha proseguito il suo dominio che si è esteso anche a Parigi-Bercy e alle Finals, nonostante un Jannik Sinner che lo ha sconfitto almeno una volta (ma non nel match che più contava).

Dopo Londra, l'altra più grande delusione del numero uno al mondo è stata la Coppa Davis a causa di uno stop inaspettato contro l'altoatesino, che ha aperto la strada alla vittoria dell'Italia. Rivivi la stagione di Novak Djokovic: ecco il video diffuso da Tennis Tv.