Mouratoglou: "Novak Djokovic è odiato perché..."

Il 2023 è stato l’anno che ha permesso a Novak Djokovic di consacrarsi il tennista più vincente della storia degli slam, staccando gli storici rivali Roger Federer e Rafael Nadal. Con i tre titoli arrivati in Australia, Francia e Stati Uniti, il numero uno del mondo ha raggiunto quota 24 major, due in più del campione di Manacor, rimasto ai box per l’intera stagione a causa di una lesione all’ileopsoas che l’ha costretto ad operarsi, e quattro rispetto al maestro svizzero, ritiratosi nel 2022.

I successi e i record ottenuti in carriera non sono bastati però al 36enne serbo per far breccia nei cuori degli appassionati, i quali hanno manifestato a più riprese la preferenza nei confronti degli altri due Big Three.

In una recente intervista di Tennis365, prima della Ultimate Tennis Showdown (UTS) Grand Final di Londra, il super coach francese Patrick Mouratoglou ha parlato dei motivi per cui Djokovic continua a non essere amato e rispettato da alcuni appassionati di tennis nonostante il suo incredibile successo ai vertici di questo sport.

Le parole di Patrick Mouratoglou

L’ex allenatore, tra gli altri, di Serena Williams, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, ha spiegato Djokovic è capace di trarre maggiore energia dai fischi del pubblico. “Rafa e Roger erano le più grandi superstar del tennis, ma Novak è arrivato e li ha battuti entrambi e la folla lo ha odiato per questo.

Credo che venga fischiato anche per altri motivi. Lui dice che non gli piace questa negatività, ma a volte spinge la folla a fischiarlo perché lo aiuta durante le partite” ha dichiarato il coach francese.

Mouratoglou ha poi lodato il numero uno del mondo, definendolo un eroe per la propria patria. “Non dobbiamo dimenticare che ha 14 milioni di follower su Instagram, è un grande eroe in Serbia. È il più grande nome del tennis e mancherà a tutti noi quando smetterà di praticare questo sport” ha concluso il super coach.