Novak Djokovic approda a Dubai: il serbo prepara la nuova stagione

Chiudere l’anno da numero 1 del mondo, vincere tre tornei del Grande Slam e la Finals, fare la storia di questo sport non è sufficiente, mio caro allenatore" , ha scritto Djokovic. Il 36enne ha poi dovuto etichettare come bufala la notizia riguardante la sua volontà di acquistare il Manolo Santana Racquets Club Tennis £ Padel. "Fake Newk" , ha commentato su Twitter.

Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno portato a casa il premio come "Miglior allenatore dell'anno" , ma il serbo avrebbe preferito veder trionfare il suo coach Goran Ivanisevic. "Goran, immagino che dovremmo vincere tutti e quattro gli Slam affinché tu possa forse essere considerato allenatore dell'anno.

Gli ultimi giorni hanno riservato qualche sorpresa a Djokovic, che ha utilizzato i suoi account social per manifestare il proprio disappunto verso gli ATP Awards e smentire una notizia girata su Twitter.

Il 24 volte campione slam ha portato con sé il suo connazionale Hamad Medjedovic , appena incoronato campione delle NextGen ATP Finals 2023. I due hanno posato in foto insieme al loro team

Novak Djokovic è a Dubai per preparare l’inizio della nuova stagione, che partirà a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio, con la United Cup, unico impegno prima degli Australian Open. Il serbo dopo essere approdato a Marbella, dove ha svolto la prima parte della sua preparazione, ha scelto poi gli Emirati Arabi per intensificare i carichi di lavoro e lavorare sulla sua forma fisica.

