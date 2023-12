Novak Djokovic nominato per l’ottava volta ITF World Champion: è record

© Elsa/Getty Images

Un altro riconoscimento, un altro record che si aggiunge ad una lista ormai infinita. Se Novak Djokovic, nonostante le assenze dal circuito di Roger Federer e Rafael Nadal, ha dovuto rinunciare al premio di tennista più amato dai fan del 2023, premio assegnato in occasione degli Atp Awards 2023 a Jannik Sinner, per il serbo è arrivata presto la consolazione.

Il numero uno del mondo ha vinto l’lTF World Champions, il premio annuale per i migliori giocatori dell'anno, una sorta di Pallone d’oro tennistico. Per il 24 volte campione slam si tratta dell’ottavo successo in carriera, diventando l’unico ad averne conquistati così tanti da quando esiste questo premio.

L’ennesimo primato ottenuto da Novak Djokovic, a coronamento di un’altra stagione vissuta da assoluto protagonista, in cui il 36enne di Belgrado ha aggiunto alla propria bacheca tre slam su quattro, disputando anche la finale a Wimbledon, ai quali si sono aggiunti anche due Master 1000 (Cincinnati e Parigi Bercy), l’Atp 250 di Adelaide e le Atp Finals di Torino nella finale contro Jannik Sinner.

ITF World Champion for an 8th time! ⭐️



Adelaide International 🏆@AustralianOpen 🏆@rolandgarros 🏆

Cincinnati 🏆@usopen 🏆

Paris Open 🏆

ATP Finals 🏆 pic.twitter.com/68SJEtVYsN — ITF (@ITFTennis) December 14, 2023

ITF World Champion: trionfa Aryna Sabalenka

Se la vittoria di Djokovic fosse piuttosto prevedibile, le sorprese arrivano dal circuito femminile.

L'ITF ha nominato per la prima volta "Campionessa del Mondo" Aryna Sabalenka, vincitrice degli Australian Open e numero due del mondo, preferendola a Iga Swiatek, premiata come Miglior Giocatrice della stagione WTA. Per la tennista bielorussa si è trattato sicuramente della stagione della consacrazione, la migliore della sua carriera.

La 25enne ha vinto il suo primo titolo slam all’inizio dell’anno, trionfando agli Australian Open in finale contro Rybakina, al quale vanno aggiunti il titolo ad Adelaide e il Master 1000 di Madrid. La crescita di Sabalenka è stata evidente soprattutto nei major, nei quali, oltre al già citato titolo a Melbourne, la bielorussa si è spinta almeno in semifinale, perdendo poi negli Stati Uniti la finale contro la padorna di casa Coco Gauff.

Risultati che sono valsi alla 25enne anche la testa della classifica Wta, difesa fino alle Finals di Cancun, quando è stata sorpassata da Iga Swiatek.