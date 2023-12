Novak Djokovic non ci sta e smentisce tutto: "Fake news"

© Sarah Stier/Getty Images

Novak Djokovic ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Il campione serbo ha scelto ancora una volta Marbella come base per i suoi intensi allenamenti, ed è lì che continuerà a lavorare duramente prima di raggiungere l'Australia.

Djokovic ha deciso di cambiare il suo programma: nel 2024 non difenderà il titolo ad Adelaide ma ripartirà dalla United Cup. Il belgradese rappresenterà il suo Paese nella competizione a squadre ideata dall'ATP.

Sarà questo l'evento a cui prenderà parte a pochi giorni dagli Australian Open.

"Fake news" - Novak Djokovic smentisce i rumors

Gli ultimi giorni hanno riservato qualche sorpresa a Djokovic, che ha utilizzato i suoi account social per manifestare il proprio disappunto verso gli ATP Awards e smentire una notizia girata su Twitter.

Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno portato a casa il premio come "Miglior allenatore dell'anno" , ma il serbo avrebbe preferito veder trionfare il suo coach Goran Ivanisevic. "Goran, immagino che dovremmo vincere tutti e quattro gli Slam affinché tu possa forse essere considerato allenatore dell'anno.

Chiudere l’anno da numero 1 del mondo, vincere tre tornei del Grande Slam e la Finals, fare la storia di questo sport non è sufficiente, mio caro allenatore" , ha scritto Djokovic. Il 36enne ha poi dovuto etichettare come bufala la notizia riguardante la sua volontà di acquistare il Manolo Santana Racquets Club Tennis £ Padel.

"Fake Newk" , ha commentato su Twitter.