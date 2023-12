Vagnozzi e Cahill coach dell'anno: scoppia la polemica di Novak Djokovic

© Clive Brunskill/Getty Images

Il premio di coach dell'anno assegnato a Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha lasciato più di qualche perplessità. Ad aprire una polemica piuttosto dura sui social è stato il numero uno del mondo Novak Djokovic, che ha espresso il sui disappunto per la vittoria degli allenatori di Jannik Sinner.

Secondo il campione serbo il suo tecnico Goran Ivanisevic avrebbe meritato più di tutti il riconoscimento per gli importanti risultati raggiunti durante tutta la stagione. Questa volta il 36enne non è rimasto in silenzio e ha reso pubblica la sua opinione.

Lo sfogo di Nole

Prima di tutto, attraverso una storia sui social, il tennista di Belgrado si è congratulato coi vincitori: "Congratulazioni Darren e Simone per la grande stagione con Jannik". Poi ha attaccato: "Goran, suppongo che abbiamo bisogno di vincere 4 Grandi Slam su 4 per fare in modo che tu, forse (e dico forse), possa essere considerato coach dell’anno.

Chiudere l’anno da numero 1 vincendo tre Slam e le Atp Finals e aver fatto la storia di questo sport non è abbastanza, mio caro coach…". Con queste parole si è lamentato pesantemente il vincitore di 24 titoli Major.

Il premio allenatore dell'anno è stato lanciato dall'Atp Tour nel 2016: a votare sono gli altri tecnici del circuito. L'associazione, nelle note del riconoscimento, spiega come si valuta chi "ha aiutato a guidare il suo giocatore a un livello di prestazione più elevato durante l'anno".

Nell'albo sono presenti Magnus Norman (Stan Wawrinka), Neville Godwin (Kevin Anderson), Marian Vajda (Novak Djokovic), Gilles Cervara (Daniil Medvedev), Fernando Vicente (Andrey Rublev), Facundo Lugones (Cameron Norrie), Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz) e ora il duo Cahill-Vagnozzi.