Tursunov non ha dubbi: "Novak Djokovic sarà l'uomo da battere anche nel 2024"

© Clive Brunskill/Getty Images

Passano gli anni ma il risultato non cambia. Nel mondo del tennis al momento c'è un padrone assoluto, ovviamente stiamo parlando del numero uno al mondo Novak Djokovic. Lo scorso anno Nole non ha disputato alcuni tornei per note vicissitudini ma Djokovic a 36 anni ha dimostrato di essere ancora il migliore, macina record su record e in questo 2023 si è tolto ulteriori soddisfazioni.

Come vincere tre titoli del Grande Slam e le Atp Finals per l'ennesima volta nella sua carriera o come il traguardo ottenuto in queste settimane con Nole che ha raggiunto le 400 settimane in vetta al Ranking. I numeri crescono ancora ma Djokovic sembra non avere voglia di fermarsi.

E ora pensa già al futuro, prossimi obiettivi nel mirino, a partire dagli Australian Open ma con una priorità nel 2024 alle Olimpiadi di Parigi, evento a cui Nole tiene particolarmente. Parliamo infatti di una delle poche cose che Novak Djokovic non ha vinto nel corso della storia.

L'ex tennista russo Dmitry Tursunov ha parlato al portale Championnat ed ha rivelato le sue aspettative su Novak Djokovic per il 2024. Ecco le sue parole nello specifico: "Non importa quanti e quali siano i suoi rivali, finché Novak sarà in ottime condizioni di forma sarà davvero difficile batterlo.

Vanta una grandissima esperienza e ovviamente una grande condizione fisica. È difficile neutralizzarlo ed è un tennista ancora molto motivato". Tursunov ha rivelato un curioso aneddoto relativo a Djokovic: "Parliamo di un tennista che dopo una battaglia di cinque set in una semifinale Slam ha rifiutato un pezzo di cioccolato in quanto conteneva glutine e ha deciso di non mangiarlo.

Djokovic ha una disciplina unica e davvero non si può competere con tutto questo". Novak Djokovic comincerà la sua stagione agli inizi di Gennaio dove difenderà i colori della sua Serbia con la United Cup.

Successivamente testa agli Australian Open dove l'obiettivo è alzare al cielo il 25esimo titolo dello Slam della sua straordinaria carriera. L'ennesimo successo in una serie di record che sembra sempre più clamorosa.