Novak Djokovic saluta un'altra grande stagione: "Un anno che ricorderò per sempre"

© Clive Brunskill/Getty Images

Con la fine dell’anno arriva il tempo dei bilanci e quelli di Novak Djokovic da quindici anni a questa parte non possono che essere positivi. Il tennista serbo ha chiuso l’ennesima stagione da incorniciare, riducendo le sue presenze nei tornei ma lasciando il segno quasi in tutti quelli a cui ha partecipato.

Nole si è ripreso la prima posizione del ranking mondiale, dopo aver lasciato lo scettro di numero uno in mano a Carlos Alcaraz per qualche mese, concludendo la sua annata con una percentuale di vittorie del 88,9%, vincendo 56 partite a fronte di sole sette sconfitte.

Questi straordinari risultati gli sono valsi la conquista di tre slam su quattro, con il Grande Slam evitato soltanto dalla vittoria al quinto set di Alcaraz a Wimbledon. La stagione da incorniciare del 36enne di Belgrado è completata dai due titoli 1000 a Cincinnati e Parigi Bercy, il 250 ad Adelaide e dalla ciliegina sulla torta, il trionfo alle Atp Finals di Torino contro Jannik Sinner.

In un post su Instagram, Djokovic ha riflettuto sull’ennesima stagione straordinaria, dando appuntamento all’anno prossimo per i prossimi obiettivi.

Le parole di Novak Djokovic su Instagram

Il 24 volte campione slam ha speso delle parole d’amore nei confronti della propria famiglia e del proprio team, dicendosi orgoglioso per i successi ottenuti.

“Che stagione incredibile è stata questa. Sono sempre grato a mia moglie per essere stata la migliore madre che potessi chiedere per i miei figli, mentre io facevo la storia di questo sport. Il suo sostegno e l'amore che ho ricevuto dalla mia famiglia hanno reso possibile questa stagione storica.

Vorrei congratularmi e ringraziare la mia squadra per la sua dedizione e i suoi sforzi. Un altro anno di grande successo per la squadra è stato archiviato. Lo ricorderemo per sempre. Tanti momenti memorabili che ci hanno fatto venire i brividi.

Il viaggio continua nel 2024. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci aspetta. Avanti così” ha scritto Djokovic su Instagram, preparandosi a vivere un’altra stagione da protagonista assoluto.