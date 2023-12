Tartarini: "Roger Federer è il tennis, ma Novak Djokovic al 100 % è insuperabile"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il numero uno al mondo Novak Djokovic è stato uno dei più grandi protagonisti del 2023, un tennista che solo in quest'annata ha portato a casa tre titoli del Grande Slam, diversi tornei e le Atp Finals di Torino.

Un'annata straordinaria e Nole ha raggiunto così quota 24 titoli del Grande Slam nella sua storia, diventando il tennista più vincente di sempre. Ma non solo visto che Nole è diventato il primo tennista della storia a superare le 400 settimane in vetta al Ranking.

Djokovic ha 36 anni ma non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche in questo 23 ha dimostrato che è ancora lui l'uomo da battere. Simone Tartarini, coach del tennista azzurro Lorenzo Musetti, è intervenuto commentando l'annata e le gesta del campione balcanico: "Tra Nadal, Djokovic e Federer il cuore dice sempre Federer in quanto lui è il tennis in persona e il più talentuoso ma bisogna dire che quando Djokovic è in forma è davvero insuperabile".

Il coach ha chiarito così le differenze tra i due leggendari campioni ricordando che alcuni paragonano il gioco di Musetti a quello di sua maestà Roger: "Alcuna volte ci hanno fatto che Lorenzo assomiglia a lui e questo sia per me che per Lorenzo un motivo di grande orgoglio.

Per quello che si può prendiamo ispirazione da Roger Federer". Tra i vari temi Tartarini ha parlato anche di un tennista che ha da sempre un gran rapporto con Musetti, ovvero Fabio Fognini. L'uomo ha commentato: "Fabio è un grande giocatore di tennis e mi sarebbe davvero piaciuto allenarlo.

Spesso ho sentito il suo coach e ci siamo confrontati, penso che caratterialmente Fognini e Musetti si somigliano molto. L'Italia? Siamo una delle squadre più giovani e forti del mondo ed è ottimo visto il nuovo format della Coppa Davis.

Già abbiamo dimostrato tutto ciò a Malaga anche se ci sono diverse squadre agguerrite, io credo che siamo tre le due o tre migliori". Tanti i temi trattati e Tartarini ha infine parlato anche del rapporto con gli altri coach del circuito chiarendo che spesso resta in contatto con loro e prova ad analizzare diversi temi riguardo lo sviluppo del tennis.