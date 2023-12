Francisco Cerundolo: "Novak Djokovic non è arrogante. Conosce i risultati di tutti"

© Sarah Stier/Getty Images

Francisco Cerundolo ha chiuso la stagione alla 21esima posizione del ranking mondiale. L'argentino ha confermato di essere uno dei giocatori più solidi del circuito e, nonostante la sua propensione a giocare meglio sulla terra battuta, è riuscito a conquistare il secondo titolo in carriera sull'erba nel 2023 imponendosi al torneo ATP 250 di Eastbourne battendo in tre set in finale Tommy Paul.

Tra i risultati più prestigiosi conseguiti nel 2023, Cerundolo può vantare due quarti di finale a livello 1000: il primo al Miami Open e il secondo agli Internazionali BNL d'Italia, dove ha sconfitto anche Jannik Sinner agli ottavi.

L'argentino non hai nascosto il nome del suo idolo tennistico e, in diverse occasioni, ha elogiato Novak Djokovic. Al sito Clank Media, Cerundolo si è concentrato soprattutto sulla capacità del serbo di restare sempre aggiornato sulle prestazioni degli altri tennisti, anche di quelli meno conosciuti agli occhi del grande pubblico.

Cerundolo: "Novak Djokovic non è arrogante. Conosce i risultati di tutti"

"Non è affatto arrogante. Quando lo incontro, mi saluta sempre. Non mi sono mai seduto a parlare con lui, ma mi piacerebbe farlo. Non è arrogante e non ti mette in difficoltà, niente del genere.

Sa chi sei e conosce tutti i risultati che hai raggiunto" , ha detto l'argentino. Cerundolo aveva già mostrato di nutrire una profonda stima nei confronti di Djokovic lo scorso anno, quando rilasciò queste dichiarazioni al podcast 3iguales.

"Non considero Djokovic una cattiva persona. Dice sempre quello che pensa ed è il tennista che più si spende per i giocatori che vincono e guadagnano meno, per quelli che partecipano ai tornei Challenger e Futures" .