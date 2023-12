Nick Kyrgios: "Novak Djokovic distruggerebbe Pete Sampras in una ipotetica sfida"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il tennis è uno sport in continua evoluzione e non è mai facile paragonare i giocatori che hanno fatto parte di epoche diverse. Gli atleti, oggi, dedicano grande attenzione alla cura dei dettagli e il loro lavoro si basa proprio sulla costruzione di una forma fisica in grado di sostenerli per l'arco dell'intera stagione.

Gli appassionati hanno assistito a cambiamenti drastici nel corso degli anni: è diventato sempre più raro, per esempio, vedere tennisti disposti a giocare il rovescio a una mano o ad attaccare la rete con continuità chiudendo il punto nel minor tempo possibile.

Nick Kyrgios, in un'intervista rilasciata a The Athletic, ha immaginato una possibile sfida tra Novak Djokovic e Pete Sampras esprimendo il suo chiaro punto di vista.

Kyrgios: "Novak Djokovic distruggerebbe Pete Sampras in una ipotetica sfida"

"All'epoca il tennis era più lento.

Ho visto Boris Becker e non dico che non fossero straordinari ai loro tempi, ma pensare che sarebbero stati bravi quanto i giocatori di oggi è assurdo. A quei tempi, quello che veniva considerato un grande servizio viaggiava intorno ai 197 o 200 km/h.

Oggi ci sono persone come me, capaci di servire a 220 km/h con precisione e costanza. È uno sport completamente diverso ora" ,ha dichiarato l'australiano. "Non sto dicendo che questi giocatori non avrebbero trovato il modo per adattarsi al tennis moderno, ma se vuoi giocare il serve & volley oggi devi servire costantemente a 220 km/h.

In caso contrario, un tennista come Djokovic ti mangerebbe vivo. Lleyton Hewitt ha distrutto Sampras agli US Open, in una finale. Cosa farebbe Djokovic contro Sampras? Sarebbe un completo disastro . Se Hewitt è stato in grado di farlo, immagina Djokovic: lo distruggerebbe" .