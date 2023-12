"Perché aiuti i tennisti meno fortunati? " - La splendida risposta di Novak Djokovic

© Elsa/Getty Images

Novak Djokovic ha ideato - insieme a Vasek Pospisil - la PTPA con l'obiettivo di conferire maggiore importanza ai giocatori nelle più importanti decisioni che governano il mondo del tennis. Lo scopo è quello di ottenere un ruolo di primo piano per rappresentare nel migliore dei modi i diritti degli atleti nel circuito.

L'associazione indipendente dei tennisti professionisti ha riscosso grande successo tra i giocatori che non popolano la top 150. Sono proprio questi ultimi a dover sempre fare i conti con le numerose spese che comporta uno sport come il tennis.

Djokovic rivela: "Ecco perché aiuto gli altri tennisti"

Ai microfoni di '60 Minutes' , programma della CBS, Djokovic ha ribadito il suo punto di vista. Jon Wertheim, il giornalista che ha realizzato l'intervista, gli ha espressamente chiesto: "Perché stai aiutando le stesse persone che vogliono togliere il cibo dalla tua tavola? " .

"Perché ho molto più del necessario. I tennisti e le tenniste fuori dalla top 200 lottano molto. Non possono permettersi un allenatore, non possono viaggiare e sono costretti a saltare diversi tornei per questo.

Molti lasciano il tennis nonostante posseggano un grande talento. Semplicemente non riescono a farcela economicamente" , ha spiegato il 36enne. Il padre di Hamad Medjedovic, vincitore alle Next Gen ATP Finals, ha svelato che Djokovic ha aiutato finanziariamente il figlio sostenendo le spese necessarie alla sua crescita.

Non è la prima volta che Djokovic compie un gesto così importante nei confronti di un suo connazionale. "Novak ce la sta mettendo tutta per Hamad. In tutti i modi... finanziariamente, mentalmente e socialmente. Questo genere di cose sono rare nel mondo di oggi, ma grazie a Dio ci sono ancora persone a cui non interessa solo il denaro, ma anche il lato umano delle cose” .