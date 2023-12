Novak Djokovic, obiettivo Australian Open: il serbo è tornato ad allenarsi a Marbella

© Matthew Stockman/Getty Images

I tre match point consecutivi non sfruttati contro Jannik Sinner nell'incontro che avrebbe potuto portare la Serbia in finale di Coppa Davis, rappresenteranno probabilmente una ulteriore motivazione per Novak Djokovic durante la preparazione in vista della prossima stagione.

Il campione serbo, nonostante la delusione per la mancata vittoria nella più importante manifestazione a squadre, ha vissuto un 2023 da sogno prendendosi anche qualche personale rivincita. Il belgradese è ritornato in Australia dopo il caso scoppiato a Melbourne lo scorso anno, e si è impadronito prima del torneo ATP 250 di Adelaide 1 e poi degli Australian Open.

Il complicato avvio sul rosso non ha inciso sulla fiducia di Djokovic, che ha trovato il suo miglior tennis proprio nel momento clou. Al Roland Garros, il serbo è diventato l'unico tennista in grado di conquistare 23 tornei del Grande Slam nel circuito maschile.

Novak Djokovic si allena a Marbella in vista della prossima stagione

Nemmeno l'incredibile finale persa al quinto set a Wimbledon contro Carlos Alcaraz ha condizionato l'umore di Djokovic, capace di trionfare al Masters 1000 di Cincinnati e fare 24 agli US Open.

Ad arricchire la sua stagione, oltre al successo ottenuto a Parigi-Bercy, ci ha pensato un nuovo record. Djokovic ha infatti vinto per la settima volta le ATP Finals superando Roger Federer. Il 36enne ha iniziato la preparazione per presentarsi al meglio in Australia, dove ripartirà dalla United Cup con l'obiettivo di acquisire il giusto ritmo a pochi giorni dal primo Slam dell'anno.

Djokovic ha scelto ancora Marbella per intensificare i carichi di lavoro e lavorare sulla sua forma fisica.

