La psicologa di Iga Swiatek applaude Novak Djokovic: "Gli atleti sono esseri umani"

Nello sport, così come nella vita, capita a tutti di avere dubbi e imbattersi in periodi difficili sotto tanti punti di vista. Anche un campione del calibro di Novak Djokovic si pone continue domande e attraversa alti e bassi durante le sue partite.

Si tende troppo spesso, probabilmente a causa dei numerosi successi, a sottovalutare il lato umano del serbo. Djokovic, però, non si è mai nascosto e le reazioni che mostra in campo, giuste o sbagliate che siano, mostrano proprio questa costante lotta interiore.

"Ho i miei dubbi e le mie paure in ogni singola partita. Non mi piace questo tipo di mentalità che vedo nel mondo dello sport, dove devi pensare per forza positivo ed essere ottimista e dove non c'è spazio per il fallimento.

Siamo tutti esseri umani. Riconosco questi momenti durante una partita. A volte urlo e cerco di sfogarmi, ma poi sono in grado di resettare tutto e andare avanti" , ha dichiarato sull'argomento Djokovic in una interessante intervista rilasciata al programma '60 Minutes' prodotto dalla CBS.

Daria Abramowicz sostiene Novak Djokovic: "Gli atleti sono esseri umani"

Per gestire in modo appropriato le sensazioni contrastanti che popolano la mente, molti atleti hanno deciso di affidarsi a una figura su cui poter sempre contare.

Si tratta dello psicologo dello sport, comunemente conosciuto come mental coach. Daria Abramowicz ha iniziato da diverso tempo un percorso molto importante con Iga Swiatek. Uno dei segreti della numero uno WTA risiede nella capacità di reagire alle avversità e utilizzare la forza mentale quando la situazione lo richiede.

Non ci sono dubbi che Abramowicz giochi un ruolo decisivo in questo fondamentale aspetto. Commentando le recenti dichiarazioni di Djokovic, Abramowicz ha voluto ricordare una cosa essenziale e su Twitter ha scritto: "Gli atleti sono, prima di tutto, esseri umani" .