Novak Djokovic: "L'atteggiamento di Rafael Nadal mi ha intimidito all'inizio"

Novak Djokovic: "I giovani risvegliano una bestia dentro di me"

Poi Nole ha proseguito: "All'inizio della mia carriera non mi rendevo conto che questo era semplicemente il suo atteggiamento ma ero intimidito da lui. Però allo stesso tempo tutto ciò mi ha motivato a dimostrare a tutti che ero pronto, ero pronto per affrontare questa guerra", ha concluso così il numero uno.

Lui e io siamo molto vicini ma proviamo in qualche modo a concedere spazio all'altro. Lo spogliatoio e tutto lo spazio circostante non è così grande, Rafa intanto ascoltava la musica senza crearsi problemi e faceva i consueti saltelli di allenamento, una situazione che mi fece incazzare".

Nadal è tornato invece e nel 2024 vuole farsi trovare pronto e provare a fermare l'egemonia del rivale. Djokovic e Nadal, un rapporto diverso e sicuramente non di amicizia. Una grande rivalità e nel corso di questi mesi i due si sono lanciati anche qualche frecciatina, come quando Djokovic ha ammesso di tenere tanto ai record a differenza di chi - a suo parere - finge di essere poco interessato.

Nadal ha vissuto invece un'annata difficile, ha giocato un paio di match a gennaio e poi un infortunio agli Australian Open 2023 ha concluso anzitempo la sua stagione. Una batosta non da poco e si era addirittura parlato di ritiro del campione spagnolo.

I due atleti hanno avuto un 2023 totalmente diverso: il primo ha dominato vincendo tre titoli del Grande Slam e le Atp Finals di fine anno e mostrando a 36 anni di essere ancora il più forte in circolazione. Tra le tante soddisfazioni Nole è riuscito a scavalcare in classifica Rafael Nadal, portandosi a 24 titoli del Grande Slam e contro i 22 titoli di Rafa.

