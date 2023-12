Djokovic e il pubblico ostile: "Ho imparato a giocare in certi ambienti, ma... "

© Clive Brunskill/Getty Images

"Novak, Novak, Novak... " . È questo il motivetto che risuonava nella mente di Novak Djokovic in uno dei giorni che ha segnato per sempre la storia del tennis. La realtà, però, era ben diversa. Wimbledon 2019, seconda domenica dello Slam londinese, la maggior parte degli spettatori presenti sul più famoso Campo Centrale ha un solo obiettivo: veder trionfare per la nona volta il proprio idolo Roger Federer sui prati dell'All England Club.

Costretto a fronteggiare due match point consecutivi e ascoltare le urla delle persone pronte a far partire la festa, Djokovic ha svolto un esercizio decisamente complesso e trasformato tutti i "Roger, Roger" in "Novak, Novak" .

Il tutto è avvenuto solo nella sua mente; una mente forgiata per trovare sempre motivazioni extra in grado di sfruttare le energie negative in suo favore anche nei momenti più complicati. Djokovic quella partita l'ha vinta, ma sarà solo una delle numerose imprese compiute in un ambiente ostile e stimolato a supportare spesso il suo rivale.

Djokovic e le partite giocate in un ambiente ostile: "Ho imparato a dare il meglio, ma... "

"Per gran parte della mia carriera, ho giocato in ambienti davvero ostili. In un certo senso, ho imparato ad emergere e dare il meglio in queste difficili condizioni.

Le persone ormai pensano che io giochi meglio quando ho il pubblico contro. È successo, ma in realtà preferisco giocare in un ambiente dove ricevo grande supporto" , ha spiegato Djokovic al programma '60 Minutes' della CBS.

"Ho rotto tante racchette nella mia vita, e non ne vado orgoglioso. Mi vergogno di me stesso quando lo faccio, senza dubbio. Ma allo stesso tempo cerco di accettarmi in quanto essere umano imperfetto" .