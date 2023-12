© Elsa/Getty Images

Non è la prima volta che Novak Djokovic si trova a fare i conti con una nuova generazione di tennisti disposti a tutto per cambiare le gerarchie e impadronirsi dei più importanti eventi del circuito maggiore.

È accaduto quando hanno fatto la propria comporsa nel mondo dei "grandi" giocatori del calibro di Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Avversari che lo hanno messo in difficoltà e continueranno a creargli problemi, ma che Djokovic ha dimostrato di poter ancora superare con continuità nei tornei del Grande Slam.

I nuovi arrivati, considerando il passare degli anni, sembrano poter rappresentare un'ulteriore minaccia per il belgradese. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune - definiti dallo stesso Djokovic i "nuovi Big 3" - sono già riusciti a batterlo più di una volta a testa e nel 2024 proveranno a compiere il definitivo salto di qualità nei Major.

Dei tre, solo Alcaraz ha conquistato due Slam e raggiunto la prima posizione del ranking mondiale.

Novak Djokovic: "I giovani risvegliano una bestia dentro di me"

Djokovic, da parte sua, è sempre alla ricerca di nuove sfide e ha spiegato che il livello espresso da Alcaraz, Sinner e Rune non faccio altro che aumentare la sua motivazione personale.

"Credo che i giovani tennisti siano molto affamati. Il fatto che vogliano giocare il loro miglior tennis contro di me rappresenta una motivazione extra. Penso che in un certo senso risveglino una bestia dentro di me" , ha dichiarato il serbo al programma televisivo '60 Minutes' prodotto dalla CBS.

Djokovic inizierà la prossima stagione disputando la United Cup - competizione a squadre ideata dall'ATP - con la Serbia. Questo sarà l'unico torneo a cui prenderà parte prima degli Australian Open.